Мир 16 января 2024, 16:09 Украине дали совет для достижения мира с Россией Политик Вагенкнехт: Украине следует отказаться от НАТО и территорий ради мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ от потерянных территорий и вступления в НАТО позволит Украине выйти на переговоры о прекращении боевых действий с Россией. Такое заявление в интервью телеканалу Tagesschau сделала покинувшая фракцию Левой партии депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что власти Украины и поддержавшие их страны Запада оказались в худшем положении для продвижения своих целей в ходе переговоров, чем в прошлом году. Немецкий депутат добавила, что дальнейшие требования о поставках оружия ВСУ еще сильнее ослабят переговорную позицию Украины.

Реклама

«Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки», — заявила Вагенкнехт, отвечая на вопрос, на каких условиях Украина может добиться прекращения боевых действий дипломатическим путем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обсуждение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе, заявил, что перспектив у подобных встреч нет, так как там не участвует Россия.

Он подчеркнул, что сложилась абсурдная ситуация: украинские власти сами отказались от переговоров, тогда как российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова выйти на дипломатическое урегулирование.

Представитель Кремля заметил, что в нынешних условиях ни Украина, ни страны Запада не берут в расчет интересы России, которая обеспечивает свою безопасность. Поэтому специальная военная операция продолжится до реализации всех поставленных целей.