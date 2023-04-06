Мир 06 апреля 2023, 01:37 Украине дали неутешительный прогноз на Западе Польский генерал Скшипчак: ВСУ не хватит сил для захвата Донбасса и Крыма Сайт президента Украина

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Киев не способен вернуть себе Донбасс и Крым, поэтому толкать украинцев в контрнаступление в данный момент бессмысленно, ведь они к нему не готовы. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, для успешного контрнаступления Вооруженные силы Украины должны иметь численный перевес 4:1 над российскими войсками.

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«Украина никогда такого преимущества не построит», — заявил генерал в отставке.

Скшипчак подчеркнул, что у украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым.

Бывший замминистра обороны добавил, что «толкать Киев к контрнаступлению не имеет смысла, поскольку украинская армия к нему не готова».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в будущем между народами его страны и Польши не будет никаких границ. Он добавил, что для достижения цели, необходимо еще немного пройти «бок о бок».