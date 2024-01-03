Мир 03 января 2024, 10:58 Украине дали неожиданный совет в США WSJ: Украина в ближайшее время вряд ли сможет вернуться в границы 2014 года РИА «Новости»

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Украина не сможет вернуть находящиеся под контролем России территории, стране необходимо трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию. На это указали в материале газеты The Wall Street Journal.

«Даже если Запад продолжит оказывать поддержку Украине, то важно рассмотреть реалистичные варианты развития событий. Прошлый год ясно дал понять, что в ближайшее время Украине не вернуть территории, которые она утратила с 2014 года», — отметили журналисты.

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Авторы публикации напомнили, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ провалилось.

«Российская экономика оказалась гораздо более прочной, чем ожидали Украина и ее западные союзники. Тем более она начала наращивать свою промышленную мощь, тогда как в Европе и США оборонная база почти опустошилась», — добавили они.

Журналист Роберт Кларк предупреждал киевский режим о вероятности предательства со стороны Запада на фоне успехов России на поле боя.