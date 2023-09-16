Мир 16 сентября 2023, 02:02 Украина значительно увеличила военные расходы в 2024 году Шмыгаль: власти Украины выделят на оборону более 1,5 трлн гривен Freepik

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Украинские власти решили выделить на оборону в 2024 году более 1,5 триллиона гривен. Такую сумму расходов в Telegram-канале назвал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Будет еще больше оружия и техники. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны», — написал он.

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По его словам, правительство страны утвердило проект госбюджета на следующий год, согласно которому, на оборонный сектор планируется выделить один триллион 685 миллиардов гривен. Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году.

При этом на социальную сферу, образование и медицину в общей сложности направят только 850 миллиардов гривен, отметил Шмыгаль.

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко назвал ситуацию с финансированием страны в 2024 году крайне тяжелой. По его словам, самой большой статье расходов станет финансирование ВСУ вооружением и техникой.