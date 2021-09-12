Сейчас, конечно, на Украине не гибнут люди, но республика живет в состоянии третьей мировой войны. В этой ситуации очень важно дать понять России, что ей дадут отпор в виде санкций или любых других специальных инструментов.

Об этом на форуме YES Brainstorming заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство», — цитирует ее РИА «Новости».

По ее мнению, необходимо сформировать новый нарратив или реинтегрировать государства континента. Это может стать единственным ответом в борьбе за украинскую демократию.

Накануне депутат от партии «Батькивщина» Сергей Тарута заявил, что Украина потратила два миллиона долларов на развитие космических программ, но все они провалились. По его мнению, Киеву следовало сохранить наследие Советского союза, которое сейчас почти полностью утрачено.