Мир 09 июля 2023, 05:13 Украина ждет получения противоминных кораблей от Нидерландов Резников: Украина рассчитывает получить противоминные корабли от Нидерландов Pxhere

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина рассчитывает получить от Нидерландов противоминные корабли. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада», отметил ТАСС.

«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами», — сказал Резников.

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По его словам, судна скоро поступят на Украину от правительства Нидерландов.

Министр обороны страны Кайса Олленгрен месяц назад заявила, что государство оказало Украине посильную помощь в размере 1,9 миллиарда евро. Еще 2,5 миллиарда евро было выделено на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт, дипломатическую поддержку и помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных, по мнению Запада, в военных преступлениях.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что собирается уйти в отставку. Такое заявление он сделал после того, как правительственная коалиция после долгих консультаций так и не договорилась о мерах по ограничению притока просителей убежища.