Националистические батальоны на Украине продолжают прикрываться мирными жителями и местными военными. Зачем они это делают, объяснил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Националистические батальоны прикрываются мирными жителями в целью сохранения собственных жизней, с тем, чтобы дискредитировать действия российской армии и милиции народной ДНР в случае массовой гибели мирных граждан», — отметил политолог.

Он также добавил, что все это делается также с целью закрепления на определенных точках. По его словам, когда российская армия требует гуманитарных коридоров, россияне пытаются создать часы тишины, — националистические батальоны в это время просто укрепляют свои позиции.

По словам политолога, украинская власть может делать это все намеренно только потому, что им пообещали продержаться до некоторого момента. Он выразил мнение, что современное киевское руководство совершенно недееспособно, оно может только ожидать отмашки от своих западных партнеров.

«Очень много вопросов, на них нет ответов. В любом случае, я думаю, это не может тянуться вечно. Будут какие-то решения приняты уже в ближайшее время», — сказал Михайлов.