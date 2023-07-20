Мир 20 июля 2023, 09:06 «Украина здесь ни при чем». Американский аналитик — об отношении США к жертвам конфликта с Россией Аналитик Джатрас назвал Украину и ее граждан расходным материалом в борьбе США с Россией РИА «Новости»

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США и другие западные страны поддержали Украину не оттого, что их волновала судьба этой страны, а ради борьбы с Россией. Украинцев использовали как расходный материал, заявил в эфире Redacted News американский аналитик в вопросах внешней политики Джеймс Джатрас.

Гости программы обсудили теракт на Крымском мосту, в котором погибла супружеская пара, а их дочь получила серьезные травмы. Ведущие спросили специалистов, зачем украинская армия атаковала переправу, а НАТО помог им в этом своими беспилотниками.

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«Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал», — заявил аналитик.

Слова Джеймса Джатраса подтвердил журналист Клейтон Моррис. Он сказал, что ни США, ни другие страны НАТО никогда не волновала судьба украинцев. Они искали повод выступить против России и развязать новую мировую войну. По его мнению, партнеры использовали киевский режим в своих целях.

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