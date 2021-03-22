Украина завела дело на российских артистов после концерта в Крыму

На Украине возбудили уголовное дело против 23 артистов из России, выступавших на открытии Крымского моста. Об этом сообщил Telegram-канал «прокуратуры Крыма и Севастополя», который подотчетен Генпрокуратуре Украины.

Киевская сторона обвинила российских артистов, выступавших на открытии «незаконно построенного» моста через Керченский пролив, что они так же «незаконно» въехали в Крым. Имена артистов не назвали. Предположительно, речь идет о концерте, прошедшем в мае 2018 года, когда состоялось открытие автомобильной части Крымского моста. Тогда в концерте приняли участие Дима Билан, Григорий Лепс, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия, Денис Майданов, Александр Маршал и другие артисты.

Действия российских исполнителей Киев расценивает как нарушение статьи о выезде и въезде на «оккупированную территорию». В украинской прокуратуре сообщили, что дело завели по обращению от главы организации «Евромайдан — Крым» Сергея Мокренюка. В прокуратуре отметили, что Служба безопасности Украины ведет досудебное расследование.

Крым вошел в состав РФ по результатам народного референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что страна рассчитывает стать членом НАТО в течение ближайших 5–10 лет. Однако депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с «360» выразил уверенность, что этим планам Киева не суждено сбыться.