Мир 26 февраля 2023, 03:56 Украина засомневалась в собственной победе — СМИ WP: Верховная рада все меньше верит в победу Украины на поле боя РИА «Новости»

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Депутаты Верховной рады все чаще высказывают сомнения в победе Украины. Президента США Джо Байдена обвиняют в намеренном затягивании конфликта. Об этом написал обозреватель The Washington Post Джош Роджин.

Многие украинские депутаты не согласны с мнением вице-президента США Камалы Харрис, что «время не на стороне [президента России Владимира] Путина». Затянувшийся конфликт означает потерю Украины, считают в Раде.

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Депутат Рады Елизавета Ясько указала на опасность заявления Байдена о поддержке Украины «столько, сколько потребуется». Она отметила, что «окно возможности победы закрывается».

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Алексей Гончаренко заметил, что если победа наступит после нескольких лет противостояния, то это будет «пиррова победа», от прежней Украины ничего не останется. Депутаты также заметили, что Байден не спешит отправлять вооружение, которое требуется стране.

«„Столько, сколько потребуется“ не должно становиться оправданием отсутствия срочности. К годовщине следующего года, возможно, не будет Украины, которую нужно спасать», — подытожил Роджин.