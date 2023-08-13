Мир 13 августа 2023, 17:38 Украина засомневалась в поддержке США — Маркарова Посол Маркарова заявила, что на Украине не уверены в вечной поддержке от США Министерство обороны Украины

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Украина не надеется, что поддержка от США будет вечной. Такое заявление сделала украинский посол в Соединенных Штатах, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью издание Huffington Post.

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка <…> это навсегда», — призналась она.

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Администрация Байдена заявила, что хочет дополнительно выделить 20 миллиардов долларов для Украины в рамках специального бюджетного запроса. Как сообщили журналисты, вполне вероятно, что конгресс, особенно республиканцы, контролирующие палату представителей, будут опасаться по поводу того, как киевский режим распределит деньги.

Маркарова признала исторические проблемы Украины с коррупцией. Но сказала, что сейчас страна пытается сделать все, чтобы ее прошлое не поставило под угрозу текущую поддержку. По словам посла, общество внимательно следит, куда власти тратят деньги.

«Мы зависим от наших друзей и партнеров», — сказал Маркарова.

Ранее Министерство образования и науки, а также Министерство экономики Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие, которые им давали ранее. При этом перевод люди должны сделать через банк, с учетом комиссии.