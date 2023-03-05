Мир 05 марта 2023, 22:59 Украина зашла в тупик по ситуации вокруг Запорожской АЭС Министр энергетики Украины Галущенко назвал тупиковой ситуацию вокруг Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Выхода из ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, который устроит Украину нет, поэтому положение дел зашло в тупик. Как сообщила газета «Известия», об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на создании особой зоны вокруг станции, но переговоры возможны только после выхода оттуда российских специалистов.

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«Любые переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС должны базироваться на демилитаризации», — заявил Галущенко.

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Украинские военные в очередной раз открыли огонь по Запорожской атомной электростанции в тот момент, когда на объект приехали инспекторы международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Об этом рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он пояснил, что сама станция властям Украины не нужна. Нагнетая обстановку вокруг ядерного объекта, они решают свои политические задачи. Карчаа отметил, что в случае выхода российских военных может повториться ситуация с Минскими соглашениями, когда Украина отказалась их выполнять. В этом случае обстрелы станции продолжатся, а власти страны откажутся брать ответственность за действия своих военных.