Украина заранее предупредила европейских потребителей о зараженном мясе

Евросоюз временно приостановил поставки из Украины мяса птицы, а также не обработанных термически продуктов из птицы. Причиной такого решения стал вирус гриппа, обнаруженный на предприятии в Винницкой области.

Украинская сторона подчеркнула, что, в соответствии с международными обязательствами, своевременно предупредила о выявленной инфекции партнеров.

Напомним, гибель птицы от гриппа типа А субтипа Н5 зафиксировали 18 января на предприятии «Хутор» в Винницкой области Украины.