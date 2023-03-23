Мир 23 марта 2023, 03:53 Украина заработала с продажи конфискованного российского аммиака $36 млн РИА «Новости»

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На Украине продали очередную партию конфискованного российского аммиака почти за семь миллионов рублей. Общий доход реализации всех пяти партий уже превысил 36 миллионов долларов. Об этом сообщило Украинское национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В агентстве заявили, что все полученные средства направили на приобретение облигаций, выпускаемых для финансирования военных расходов.

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Российские компании «Тольяттиазот» и «Минудобрения» использовали трубопровод Тольятти — Одесса для транзита аммиака. Но после 24 февраля 2022 года поставки сырья решили прекратить из-за ситуации на Украине.

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Уже в марте президент Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Вскоре после этого киевские власти заявили, что конфисковали и выставили на торги аммиак, принадлежащий российским компаниям, который хранится на Одесском припортовом заводе.