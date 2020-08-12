Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян

Офис генпрокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян, которых задержали накануне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что эти лица активно участвовали в боевой деятельности на территории Донецкой и Луганской областей в части террористических организаций ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Facebook.

В конце июля недалеко от Минска были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране во время и после президентских выборов.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский попросил во время телефонного разговора Александра Лукашенко выдать их Киеву, так как они подозреваются в участии в боевых действиях в Донбассе.