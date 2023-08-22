Мир 22 августа 2023, 09:32 Украина запросила у США ракеты JASSM «для захвата Крыма» — СМИ Forbes: Украина хочет получить от США ракеты JASSM для F-16 YouTube

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Руководство Украины просит у Соединенных Штатов крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. Украина рассчитывает, что наращивание количества ракет поможет с «одной из главных целей» — захватом Крыма, сообщил Forbes.

Автор публикации пояснил, что американские истребители несовместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, зато совместимы с JASSM. На Украине их включили в «виш-лист», надеясь, что ракеты-невидимки класса «воздух-земля» помогут ВСУ удвоить силы ударов в глубине обороны и сократить потери бойцов. Дальность полета этих ракет — до 370 километров. Без JASSM ВСУ попросту не смогут использовать потенциал истребителей, даже получив их, отметил журналист.

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Ракеты разработала корпорация Lockheed Martin. Они способны поражать стационарные и мобильные цели вне зависимости от времени суток и метеорологических условий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне с целью выбить из союзников истребители F-16.