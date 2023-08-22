Мир 22 августа 2023, 05:59 Украина запросила у США новое оружие для захвата Крыма Forbes: Украина запросила у США ракеты JASSM для захвата Крыма РИА «Новости»

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Украинская сторона желает получить от США ракеты JASSM для применения истребителей F-16, чтобы захватить Крымский полуостров. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны», — сказано в материале.

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По словам Экса, одна из ключевых целей Украины — взятие Крыма под свой контроль. Киевский режим рассчитывает, что наращивание количества крылатых ракет поможет в этой задаче.

Обозреватель отметил, что JASSM с дальностью полета 370 километров уже вошла в «список желаний» украинской стороны. Даже после отправки Киеву истребителей F-16, ВСУ не смогут использовать эти вооружения в полную силу, пока не получат нужные ракеты.

Ранее журналист Ишан Тхарур заявил, что украинское наступление обернулось для киевского режима сильными потерями. Западные лидеры начали понимать, что боевые задачи ВСУ проходят тяжелее, чем ожидалось.