Мир 04 декабря 2023, 13:59 Украина запросила у США нереальный размер военной помощи «Украинская правда»: просьба Залужного о 17 миллионах снарядов удивила Остина U.S. Department of Defense

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов, а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников сообщила газета «Украинская правда».

Собеседники журналистов пояснили, что такие запросы фигурировали в расчетах Генерального штаба по выполнению требований офиса президента Украины Владимира Зеленского для возвращения страны к границам 1991 года.

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Свои идеи представители Генерального штаба украинских войск показали руководителю Пентагона.

«Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — заявил один из источников.

Также собеседники подчеркнули, что глава Пентагона сам рассказывал о жалобах Залужного на вмешательство Офиса президента Украины в его решения.

«Президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», — добавил один из чиновников.

При этом он исключил скорую отставку главнокомандующего ВСУ, так как команда Зеленского опасается, что это только прибавит Залужному популярности.

Ранее журналисты газеты The Financial Times сообщили, что Евросоюз не договорился о совместном бюджете блока на следующий год из которого планировали выделить 50 миллиардов евро на помощь Украине. Причинами назвали сокращение бюджетных трат Германии, а также рост популярности ультраправых политиков в странах ЕС.

Комментируя материал издания, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что помощь Украине тяготит Евросоюз, но окончательное решение о бесполезном сжигании средств ЕС примут самостоятельно.