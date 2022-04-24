Украина запросила у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации ядерных объектов

Список оборудования, необходимого, как утверждается, для безопасной и надежной эксплуатации их ядерных объектов, представили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) власти Украины. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном на его сайте.

«МАГАТЭ обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины в обеспечении безопасности и надежности ее ядерных объектов. Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

В заявлении МАГАТЭ уточняется, что направленный агентству список включает в себя, в частности, устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, дизельные генераторы и другое.

Также власти Украины уведомили агентство об очередной смене персонала на Чернобыльской АЭС. Оно прошло 19 апреля и стало уже третьим с начала спецоперации России 24 февраля.

Ранее стало известно, что Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС. Это произошлов связи с тем, что Украина подключила объекты станции к своей энергосистеме.

В ходе спецоперации РФ на Украине подразделения ВСУ ударили по по электросетевым объектам станции. Российские специалисты оперативно перевели ее на резервные дизель-генераторные источники питания. После этого начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения. К ним приступили украинские технические специалисты.