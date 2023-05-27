27 мая 2023, 07:11
Украина запросила у Германии способные долететь до Москвы ракеты
FAZ: Украина попросила у ФРГ способные долететь до Москвы дальнобойные ракеты
Власти Украины запросили у Германии поставку крылатых дальнобойных ракет Taurus, способных долететь до Москвы. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Украинский президент Владимир Зеленский разговаривал об этом с немецким канцлером Олафом Шольцем еще в начале мая во время визита в Берлин», — говорится в статье.
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Представитель главы правительства ФРГ отказался комментировать ситуацию, однако в Минобороны подтвердило, что Зеленский действительно запросил Taurus.
«Эта ракеты способны нести истребители F-16, которые западные страны пообещали передать Украине», — добавили авторы статьи.
Ранее стало известно, что Великобритания уже поставила ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow, которыми боевики обстреляли Мариуполь и Луганск. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что системы ПВО быстро приспосабливаются к вероятным повторам обстрелов дальнобойными снарядами.
Германия
Оружие
Украина
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