Украина запросила у Белоруссии экстрадиции граждан России
Офис генпрокурора Украины требует от Белоруссии экстрадиции граждан России. Там полагают, что они являются сотрудниками ЧВК. Об этом сообщил «Царьград».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержанные могут иметь отношение к боевым действиям в Донбассе.
Украинская сторона после направления запроса об экстрадиции, начала консультации с белорусской стороной о выдаче Киеву российских граждан, девять из которых якобы являются гражданами Украины.
«Таким образом украинская сторона выразила намерение потребовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе», — написали в пресс-службе прокуратуры.