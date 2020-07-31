Украина запросила у Белоруссии экстрадиции граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержанные могут иметь отношение к боевым действиям в Донбассе.

Украинская сторона после направления запроса об экстрадиции, начала консультации с белорусской стороной о выдаче Киеву российских граждан, девять из которых якобы являются гражданами Украины.

«Таким образом украинская сторона выразила намерение потребовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе», — написали в пресс-службе прокуратуры.