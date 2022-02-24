Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛНР и ДНР за помощью к России

Срочное заседание Совбеза ООН запросили на Украине после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью. В стране сочли это дальнейшей эскалацией конфликта, написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой народной республики обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они попросили российского лидера оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.

Песков уточнил, что в обращениях Денис Пушилин и Леонид Пасечник напомнили о ситуации, в которой сейчас находятся жители республик. Они вынуждены покидать свои дома, а некоторые мирные жители гибнут.