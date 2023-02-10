Мир 10 февраля 2023, 10:05 Украина запросила поставку истребителей F-16 у Нидерландов Минобороны Нидерландов подтвердило запрос на поставку истребителей F-16 от Украины Unsplash

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Представителии Украины действительно подали заявку на поставку истребителей F-16. Это подтвердила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен. Ее слова процитировали на сайте местной телерадиовещательной корпорации (NOS).

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей», — сказала она.

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Оллонгрен отметила, что выполнение этой заявки — задача не из простых. По ее словам, нидерландской стороне предстоит обсуждение этого запроса с американцами и другими союзниками.

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«[Согласование просьбы Украины] не может произойти за одну ночь», — отметила она.

По словам Оллонгрен, Нидерланды хотят честно рассказать о ситуации. Также глава Минобороны королевства отметила, что стране нужно всерьез оценить возможные последствия согласия на поставку запрашиваемых истребителей на нужды ВСУ.

Представители Нидерландов отметили, что пока их слова не являются отказом на отправку военной авиации. Также они добавили, что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard на баланс ВСУ.