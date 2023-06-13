Мир 13 июня 2023, 15:33 Украина запросила данные о состоянии списанных Австралией истребителей F-18 Украинский посол Мирошниченко: Киев запросил данные о состоянии списанных F-18 в Австралии Unsplash

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Украина запросила информацию у Австралии о состоянии списанных ей истребителей F-18. Об этом агентству AFP сообщил украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко.

«Украина ищет возможности для получения истребителей, в том числе этих», — сказал дипломат.

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По информации агентства, австралийские ВВС сняли с вооружения 71 истребитель. Часть продали Канаде, однако 41 боевой самолет еще находится на военно-воздушной базе около Сиднея. Источник издания указал, что из этого количества пригодными могут оказаться от 12 до 16 истребителей. Однако принадлежат они американской компании, поэтому потребуется ее соглашение на передачу машин Украине.

Лидеры стран G7 на саммите в Японии заявили, что передадут Украине F-16, хотя окончательное решение еще не приняли. Позже украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что европейские страны передадут ВСУ «очень мощное» количество военных самолетов.

Между тем Германия предложила предоставить свои аэродромы для обучения украинских пилотов управлению F-16. При этом инструкторами выступят специалисты из других стран.