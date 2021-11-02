Украина запросила аварийную помощь у Словакии из-за нехватки мощности в энергосистеме

Украина после экстренного запроса к Белоруссии о поставках электроэнергии обратилась с подобной просьбой к Словакии. Киев попросил словацкие власти направить необходимые мощности через Бурштынский энергоостров.

В компании «Укрэнерго» заверили, что не собираются отключать потребителей от электричества, а потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме страны.

Аварийную помощь Украина запросила на фоне того, что в стране наблюдается дефицит угля на государственных ТЭС. Из-за этого пришлось отключить каждый второй блок госкомпании «Центрэнерго». Сейчас запасы составляют менее ста тысяч тонн.

Как напомнил ТАСС, ранее во вторник Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. Киев объяснил это нехваткой мощности собственных тепловых электростанций, вызванной дефицитом угля.

Ранее в Киеве заявляли о катастрофической ситуации с нехваткой угля в стране. Депутаты Рады предупредили, что если обстановка будет развиваться все так же, скоро часть предприятий может остановить свою работу.