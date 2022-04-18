Украина запросила $50 млрд у G7 и МВФ

Украинские власти запросили у G7 и МВФ финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил советник президента страны по вопросам экономики Олег Устенко.

«Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про семь миллиардов евро на месяц — это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать», — сказал Устенко в эфире украинских телеканалов. Цитату привело РИА «Новости».

Как пояснил советник украинского лидера, Зеленский озвучил цифру 50 миллиардов долларов, так как такая сумма выходит приблизительно за полгода. По словам Устенко, именно столько денег нужно Украине, чтобы на продолжительное время забыть про проблему дефицита.

«Президент обратился с подобной просьбой к странам „большой семерки“ про предоставление этих 50 миллиардов долларов финансирования для Украины. Параллельно еще несколько треков задействовано», — отметил советник.

Он добавил, что власти страны также рассматривают беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR в МВФ. Так как эти деньги не кредитные, их не придется возвращать.