Украина запретила звонки в Россию

Абонентам украинских операторов связи запретили звонить в Россию. Власти страны объяснили меру необходимостью пресечь передачу информации в РФ и Белоруссию.

О введенном ограничении заявила Госслужба спецсвязи Украины. В ведомстве подчеркнули, что меры будут действовать в том числе для абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

Мобильные операторы Украины в этой связи ограничили возможность активации недавно купленных сим-карт. В Госслужбе пояснили, что запрет связан со спецоперацией, которую проводит РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что противостояние на Украине идет с нацистами. Мирных жителей экстремистские группировки и зарубежные наемники используют как живой щит, а приехавшие в государство иностранные студенты оказались в заложниках.

Украинскую территорию, обратил внимание российский лидер, хотят покинуть сотни иностранцев. Сделать им этого не дают. Тактику националистов назвали аналогичной террору, от которого страдают простые люди.