Украина запретила заходить в свои воды российским судам

Вступил в силу закон, запрещающий российским судам заходить во внутренние воды Украины. Документ, принятый в декабре, вступил в силу с 1 января. Он размещен на сайте Верховной рады.

Запрет касается судов, следующих под флагом России. Отныне им нельзя осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки по международным маршрутам между речными портами Украины.

Такой же запрет ввели на каботажные грузовые рейсы во внутренних украинских водах. К внутренним водным путям относятся реки Днепр, Днестр, Дунай и другие.

Вместе с тем закон запрещает вносить в Государственный судовой реестр Украины суда, принадлежащие россиянам.

Украинские власти ранее одобрили выделение около 1,33 миллиарда долларов на усиление границы с Россией и Белоруссией в 2022 году.

Депутат Верховной рады Олег Волошин ранее предсказал Украине поражение в случае войны с Россией. Парламентарий указал, что для этого РФ не понадобится вводить войска на ее территорию, достаточно будет уничтожить ключевые пункты управления, на что потребуется не более 10 минут.