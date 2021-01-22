Украина запретила ввоз 18 книг за рекламу «Яндекса» на обложке

Решение о запрете книг принял экспертный совет. Причиной стала реклама «Яндекса», «ВКонтакте» и российских издательств «Эксмо» и АСТ на обложке.

Против этих компаний на Украине действуют экономические санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны страны. По данным ведомства, издания выпускают и распространяют литературу антиукраинского содержания. Социальная сеть «ВКонтакте» задействована в информационной войне против Украины.

В результате заседания экспертного совета ввоз 18 книг на территорию Украины запретили.

Ограничение на ввоз печатной продукцию из России на Украину действует с 2016 года. Соответствующий указ подписал действующий тогда президент Петр Порошенко. Документ предусматривал ограничение доступа книг «антиукраинского содержания». Теперь вся российская литература проходит через специальный экспертный совет.

«Манн, Иванов и Фербер» — издательство деловой, детской, спортивной литературы, а также книг по личному развитию.