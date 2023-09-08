Мир 08 сентября 2023, 14:02 Украина запретила въезд в страну побывавшей в Донбассе китайской певице МИД Украины запретил въезд китайской делегации в страну из-за посещения ДНР Соцсети

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Украина потребовала от Китая объяснений из-за посещения ДНР китайской делегацией. Об этом заявил представитель МИД страны Олег Николенко на своей странице в Facebook*.

Государство добавит «провинившихся» китайских граждан в черный список и запретит им въезд в страну, так как они побывали в Донецкой Народной Республике и Крыму.

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«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в <…> город», — сообщил Николенко.

В состав китайской делегации входили блогеры и оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в подорванном украинскими войсками драмтеатре Мариуполя.

Ранее глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов заявил об у укреплении отношений между Россией и Китаем. По его словам, между странами увеличилось количество авиарейсов.

* Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.