Украина запретила въезд привитым «Спутником V» иностранцам

Украина отказывает во въезде иностранцам, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Отказ объясняют тем, что препарат не одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Иностранным гражданам, вакцинированным российским препаратом, отказывают во въезде при отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста. Жители Украины, которые привились «Спутником V», при въезде в страну отправятся на самоизоляцию или обсервацию. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Вакцина „Спутник“ Всемирной организацией здравоохранения не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения и которые признаем мы», — сообщил первый заместитель начальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник.

Мельник уточнил, что трансферные пассажиры не прибывают на паспортный контроль, а автоматически идут в трансферную зону и летят дальше по своему маршруту.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что единственный способ, который поможет справиться с пандемией коронавируса, — массовая вакцинация.