Украина заполнила опросник о членстве в ЕС

Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе, полученный от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Теперь власти будут ждать рекомендацию, заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, он с украинской стороны заполнен», — сказал Жовква в эфире украинского телеканала 1+1.

Он добавил, что теперь мяч находится на стороне Еврокомиссии, которая будет составлять рекомендацию. Речь идет о документе, в котором будет сказано, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства в ЕС.

«Без такой рекомендации, без такой оценки никто нас в Европейский союз не возьмет», — пояснил замруководителя офиса Зеленского.

При этом он подчеркнул, что украинские власти рассчитывают получить положительную рекомендацию Евросоюза.