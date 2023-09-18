Мир 18 сентября 2023, 12:54 Украина запланировала запуск продажи военных облигаций в Европе — СМИ WSJ: Украина собралась повысить оборонный бюджет с помощью военных облигаций piqsels

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Украина запланировала увеличить оборонный бюджет с помощью продажи военных облигаций для частных лиц за рубежом, в том числе и в Западной Европе. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, правительство Украины будет дистанционно продавать ценные бумаги совместно с Investment Capital Ukraine (ICU). Таким образом страна запланировала повысить оборонный бюджет с 30 миллиардов долларов до 40 миллиардов в этом году и до 45 миллиардов в следующем.

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«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то <…> не сможет финансировать свои военные усилия», — отметил руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Украина будет также наращивать внутренний рынок облигаций, привлекая к участию частный сектор.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль назвал «незначительными суммами» выделенные властями деньги на восстановление страны. По его словам, бюджет пополнился на 3,3 миллиарда долларов, сообщило издание RT.