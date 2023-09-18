18 сентября 2023, 12:54
Украина запланировала запуск продажи военных облигаций в Европе — СМИ
WSJ: Украина собралась повысить оборонный бюджет с помощью военных облигаций
Украина запланировала увеличить оборонный бюджет с помощью продажи военных облигаций для частных лиц за рубежом, в том числе и в Западной Европе. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
По информации газеты, правительство Украины будет дистанционно продавать ценные бумаги совместно с Investment Capital Ukraine (ICU). Таким образом страна запланировала повысить оборонный бюджет с 30 миллиардов долларов до 40 миллиардов в этом году и до 45 миллиардов в следующем.
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«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то <…> не сможет финансировать свои военные усилия», — отметил руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.
Украина будет также наращивать внутренний рынок облигаций, привлекая к участию частный сектор.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль назвал «незначительными суммами» выделенные властями деньги на восстановление страны. По его словам, бюджет пополнился на 3,3 миллиарда долларов, сообщило издание RT.
Украина
Экономика
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