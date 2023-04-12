Мир 12 апреля 2023, 08:44 Украина запланировала поставки уранового концентрата в Канаду Украина заключила соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду Википедия

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Украинский «Энергоатом» и канадская компания Сameco заключили соглашение регламентирующее поставки с Украины в Канаду уранового концентрата. Об этом сообщила пресс-служба «Энергоатома» в Telegram-канале.

«Энергоатом» подписал соглашение с канадской компанией САМЕСО, ставшее последним этапом реализации программы применения украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины», — сообщили в компании.

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Речь идет о контракте на проведение анализов, отбор проб, взвешивание, хранение и транспортировку уранового концентрата, произведенного Восточным горно-обогатительным комбинатом.

В частности, договор предусматривает отправку в Канаду всего добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате урана и его дальнейшее использование для конверсии.

Ранее украинское министерство энергетики сообщало о планах в ближайшие три года наладить производство ядерного топлива.