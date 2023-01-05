Мир 05 января 2023, 18:26 Украина запланировала масштабное наступление зимой Аналитик Дикинсон: украинские военные начали экономить снаряды для масштабного наступления РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному наступлению зимой. Таким прогнозом поделился аналитик Атлантического совета (Atlantic Council) Питер Дикинсон в статье для издания Euronews.

Аналитик назвал это наступление решающим в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины. Сейчас, по его словам, ВСУ ведут подготовку своих войск, поэтому будут экономить боеприпасы. По их замыслу, удар будет нанесен до того, как земля промерзнет под воздействием минусовых температур.

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Украине, заметил Дикинсон, нужно взять курс на сохранение успешного импульса наступательных операций осени, чтобы достичь переломного момента в боевых действиях.

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Самое серьезное наступление со стороны ВСУ ожидается предстоящей весной, также заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что в ближайшее время ВСУ получат от США боевые бронированные машины Bradley, которые повысят боеспособность подразделений.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия готова к любым действиям ВС России. Однако предсказать, с какой стороны может начаться новое наступление, невозможно.