Мир 08 апреля 2023, 03:15 Украина проведет крупнейшую мобилизацию солдат для контрнаступления ВСУ — СМИ Fox News: Украина готовится к крупнейшей мобилизации для весеннего контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Киевские власти запланировали крупнейшую мобилизацию за все время российской спецоперации на Украине. Это связано с планами провести весеннее контрнаступление, сообщил телеканал Fox News со ссылкой аналитика Джорджа Барроса.

По его словам, новая мобилизационная кампания превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза.

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«Мы находимся на пороге украинского контрнаступления», — сказал Баррос.

По его словам, наступление ВСУ может начаться в любое время в течение двух месяцев. При этом он заявил, что сначала Украина попытается вернуть Запорожскую область и получить доступ к Азовскому морю.

По мнению советника врио главы ДНР Яна Гагина, если Украина рискнет пойти в контрнаступление, в первые же ее армия понесет колоссальные потери. Он отметил, что киевские власти действительно готовятся к наступлению. В подразделения включат солдат, которые прошли подготовку в европейских странах. Однако, по мнению Гагина, не многие из украинских боевиков доедут до самой линии фронта.