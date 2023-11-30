Мир 30 ноября 2023, 08:40 Украина запланировала использовать для мобилизации реестр избирателей Украине предложили проводить мобилизацию с помощью реестра избирателей РИА «Новости»

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Украинские военкоматы могут начать использовать реестр избирателей для проведения мобилизации. Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» заявил председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко.

По его мнению, этот шаг поможет решить кадровую проблему в армии.

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«Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе», — отметил Тимочко.

Председатель совета резервистов сухопутных войск назвал реестр избирателей «наиболее правдивой информацией». Тимочко также выступил за расширение мобилизационных списков.

«Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников — прим. ред.)», — добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко указал на катастрофический дефицит кадров в ВСУ. Он призвал провести в армии ротации и задействовать резервы, сообщил RT.

Депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих напомнил, что ВСУ столкнулись не только с кадровым голодом, но и дефицитом ресурсов. Он предсказал скорый перелом конфликта на Украине из-за снижения поддержки со стороны Запада.