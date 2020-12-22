Украина заочно арестовала более 30 судов за посещение крымских портов

Из-за заходов в порты Крыма на Украине арестовали 32 судна. Прокуроры решили, что они нарушили порядок въезда и выезда на территорию полуострова.

Решение вынесла прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру генпрокуратуры Украины. Оно опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Данные о судах прокуроры намерены передать в украинское бюро Интерпола, чтобы объявить нарушителей в розыск. Кроме того, они попросят другие страны арестовать упомянутые корабли.

Информацию об их принадлежности на Украине приводить не стали, напомнили об уголовной ответственности за заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты в Крыму. Эти действия квалифицируются как попытка подрыва украинского суверенитета.

Аналогичным образом в ноябре украинская прокуратура наложила арест на 44 российских самолета — за полеты воздушных судов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятое украинской стороной решение «маленькой пакостью», которая никак не повлияет на полуостров.