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    22 декабря 2020, 08:18

    Украина заочно арестовала более 30 судов за посещение крымских портов

    Александра Ломейко

    Из-за заходов в порты Крыма на Украине арестовали 32 судна. Прокуроры решили, что они нарушили порядок въезда и выезда на территорию полуострова.
    Украина заочно арестовала более 30 судов за посещение крымских портов

    Решение вынесла прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру генпрокуратуры Украины. Оно опубликовано на сайте надзорного ведомства.

    Данные о судах прокуроры намерены передать в украинское бюро Интерпола, чтобы объявить нарушителей в розыск. Кроме того, они попросят другие страны арестовать упомянутые корабли.

    Информацию об их принадлежности на Украине приводить не стали, напомнили об уголовной ответственности за заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты в Крыму. Эти действия квалифицируются как попытка подрыва украинского суверенитета.

    Аналогичным образом в ноябре украинская прокуратура наложила арест на 44 российских самолета — за полеты воздушных судов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятое украинской стороной решение «маленькой пакостью», которая никак не повлияет на полуостров.