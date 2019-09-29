Украина заметила резкое усиление позиций России в мире

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — сказал Перепелица в эфире интернет-канала.

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Он отметил, что США стремительно теряют позиции во всем мире, включая постсоветское пространство. И Россия заполнила образовавшийся вакуум.

Перепелица напомнил, что, например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией. Эксперт считает, что Запад изменил свою позицию и перешел на российскую сторону.

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Перепелица выразил мнение, что в таких условиях Украина должна усиливать свою армию и переходить к «активной обороне».

Отношения России и западных стран ухудшились после марта 2014 года, когда по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. Украина, США, Евросоюз и ряд других стран не признают результаты референдума.