  • Украина заметила резкое усиление позиций России в мире

    29 сентября 2019, 07:16

    Юлия Булыгина

    Россия резко усилила свои позиции, и Запад захотел с ней дружить — теперь Украине остается лишь усиливать свою армию. Такое мнение в эфире интернет-канала UkrLife высказал директор института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
    Украина заметила резкое усиление позиций России в мире

    «Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — сказал Перепелица в эфире интернет-канала.

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    Он отметил, что США стремительно теряют позиции во всем мире, включая постсоветское пространство. И Россия заполнила образовавшийся вакуум.

    Перепелица напомнил, что, например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией. Эксперт считает, что Запад изменил свою позицию и перешел на российскую сторону.

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    Перепелица выразил мнение, что в таких условиях Украина должна усиливать свою армию и переходить к «активной обороне».

    Отношения России и западных стран ухудшились после марта 2014 года, когда по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. Украина, США, Евросоюз и ряд других стран не признают результаты референдума.