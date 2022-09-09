Украина закупила во Франции устаревшую версию гаубицы Caesar | 360°

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Украина закупила во Франции устаревшую версию гаубицы Caesar

L’Opinion: Франция поставит Украине устаревшие буксируемые гаубицы TRF1

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Вооруженные силы Украины закупили во Франции гаубицы TRF1, которые являются устаревшей версией самоходных артиллерийских установок Caesar. Французские войска уже списали их, сообщило издание L’Opinion.

«Украина только что закупила 155-миллиметровые пушки TRF1, которые уже не состоят на вооружении армии», — сообщило издание.

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Франция поставит устаревшую модель гаубицы Caesar. Если ее устанавливают на грузовик и перевозят, куда потребуется, то TRF1 приходится тащить на буксире. Эту модель сняли с производства в 1993 году.

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Во французской армии ее использовали для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, но вывели из арсенала, за исключением нескольких штук в Джибути. Списанные гаубицы распродали, часть купил брокер — компания S2M-Equipment, бывшая Omat. Именно через него Украина заключила сделку.

Белый дом одобрил новый пакет военной помощи Украине. Президент Джо Байден поддержал выделение 675 миллионов долларов.

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