Украина закупит морозильные камеры вместо российской вакцины

Украинские власти не собираются закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», о поставках которой договаривался один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Вместо этого приобретаются морозильные камеры для хранения препарата Pfizer.

Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы» в Верховной раде Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112», что Медведчук дважды ездил в Москву, где вел переговоры о поставках российской вакцины, проделав «титаническую работу».

По мнению депутата, Украина «обязана вернуться к российской вакцине», чтобы победить пандемию COVID-19.

Между тем, украинские власти уже договорились о поставках препарата, созданного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Первые партии должны прибыть в страну в конце января — феврале, сообщил в Facebook глава комитета Верховной рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Поскольку длительное хранение этой вакцины возможно при температуре от минус 60 до минус 80 градусов Цельсия, в Киеве или вблизи киевского аэропорта планируют создать логистический центр, в котором установят морозильные камеры. Один холодильник на 250 тысяч доз уже находится на Украине. Еще двадцать, по словам парламентария, «могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель».