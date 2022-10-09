Украина закупит дрова и буржуйки на 15 миллионов долларов | 360°

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Украина закупит дрова и буржуйки на 15 миллионов долларов

Премьер-министр Украины Шмыгаль: для прифронтовых регионов закупят дрова и буржуйки

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Для прифронтовых регионов Украины закупят дрова и мобильные металлические печи. Распоряжение подписал кабмин страны. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, на эти цели выделят 563 миллиона гривен, или 15,2 миллиона долларов.

Средства обогрева отправят в области, которые рискуют остаться без тепла из-за боевых действий. По словам Шмыгаля, речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

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Он отметил, что принятые меры - превентивные. Все это понадобится в том случае, если «коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру».

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Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что в 2023 году Украина может перейти на отопление за счет сжигания мусора и биомассы.  Он уточнил, что в Житомире планируют построить три ТЭЦ, которые будут работать на топливе из твердых бытовых отходов и щепе. По его словам, это поможет сделать энергетику более стабильной.

Отопление

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