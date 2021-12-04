Украина закупила у Турции больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось

Турция поставила Украине больше ударных беспилотников Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, и в ближайшее время будут заключены новые сделки. Об этом со ссылкой на источники в турецком правительстве написал Bloomberg.

Компания Baykar с 2019 года продала Украине десятки беспилотников со станциями управления и ракетами. По словам источника в турецкой оружейной компании, имеющей связи с правительством, готовятся поставки еще как минимум 20 боевых дронов.

В компании Baykar и правительстве Турции отказались комментировать эти сведения.

Украина заключила контракт на закупку, предположительно, шести беспилотников Bayraktar в 2018 году. Дроны обошлись стране в 69 миллионов долларов, поставки завершили в ноябре 2019-го.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее потребовал от Украины, чтобы она перестала называть купленные у них беспилотники турецкими. Дипломат пояснил, что, хотя беспилотники произведены в Турции, после покупки они принадлежат Украине.

В ноябре глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна планирует закупить у Турции новую партию беспилотников Bayraktar в 2022 году. Он подчеркнул, что это будут украинские, а не турецкие беспилотники.

ВСУ впервые применили беспилотник Bayraktar для атаки в Донбассе в октябре 2021 года.