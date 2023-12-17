Мир 17 декабря 2023, 09:25 Украина закрыла спор с Румынией по каналу «Дунай — Черное море» Министр Стрелец: Украина и Румыния решили спор по каналу «Дунай — Черное море» Unsplash

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Украина согласились выполнить требования Румынии при строительстве канала «Дунай — Черное море». Такое заявление сделал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в Facebook*.

«Двадцатилетий спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала „Дунай — Черное море“ разрешен», — написал он.

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Стрелец отметил, что Украина проделала большую работу, чтобы сделать проект подходящим требованиям «Конвенции Экспо». Министр подчеркнул, что Украина ценит отношения с Румынией.

«Дунай — Черное море» — канал, связывающий Черное море с судоходной частью русла Дуная. По нему собираются пустить суда с сельскохозяйственной продукцией. Спор по каналу тянулся с 2004 года, с того момента, как бывший украинский лидер Леонид Кучма запустил движение по первой части канала в дельте Дуная. Тогда от Украины потребовали остановить строительство, пока не будет выяснено влияние канала на природу.

Ранее власти Турции заявили, что намерены гарантировать проход украинских сухогрузов с зерном через проливы Босфор и Дарданеллы. Украина утратила возможность поставлять зерно по акватории Черного моря после завершения зерновой сделки с Россией.

*Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

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