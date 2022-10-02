Украина закрыла проезд на освобожденную территорию Запорожской области | 360°

Мир 02 октября 2022, 20:34 Поделиться Telegram

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Viber Украина закрыла проезд на освобожденную территорию Запорожской области Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о блокировке въезда со стороны Украины

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Движение транспорта через контрольно-пропускные пункты на освобожденную часть Запорожской области заблокировали со стороны Украины. Об этом рассказал РИА «Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, на пунктах скопилось несколько тысяч человек, которым не дают проехать на освобожденную территорию.

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«Людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — заявил Рогов.

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В минувшую пятницу стало известно, что украинские войска обстреляли колонну машин с мирными жителями, которые выехали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области в освобожденную часть региона.

По словам Владимира Рогова, обстрел произошел на выезде из города Запорожье, где формировалась колонна для выезда. По последним данным, на месте погибли 30 человек, 88 получили ранения.

По словам представителя ВГА Запорожской области, ВСУ ввели на контрольно-пропускных пунктах систему согласования и проверку спецслужбами каждого выезжающего.

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