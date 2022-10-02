Украина закрыла проезд на освобожденную территорию Запорожской области | 360°

Все новости

Мир

02 октября 2022, 21:27

США пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам

Мир

02 октября 2022, 21:21

Полиция применила слезоточивый газ во время футбольного матча во Франции

Реклама

Мир

02 октября 2022, 20:34

Украина закрыла проезд на освобожденную территорию Запорожской области

Власть

02 октября 2022, 20:19

Жителей новых субъектов России освободили от ОСАГО до 2024 года

Мир

02 октября 2022, 19:55

МИД Германии вызвал посла России Нечаева

Мир

02 октября 2022, 19:53

Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку

Образование

02 октября 2022, 19:47

Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде

Власть

02 октября 2022, 19:19

Названы сроки организации отделений Социального фонда и ОМС в новых субъектах

Мир

02 октября 2022, 19:13

Американцы посмеялись над Байденом из-за видео с Трампом и ловлей ручки

Мир

02 октября 2022, 20:34

Украина закрыла проезд на освобожденную территорию Запорожской области

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о блокировке въезда со стороны Украины

Читать 360tv в

Движение транспорта через контрольно-пропускные пункты на освобожденную часть Запорожской области заблокировали со стороны Украины. Об этом рассказал РИА «Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, на пунктах скопилось несколько тысяч человек, которым не дают проехать на освобожденную территорию.

Реклама

«Людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — заявил Рогов.

Реклама

В минувшую пятницу стало известно, что украинские войска обстреляли колонну машин с мирными жителями, которые выехали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области в освобожденную часть региона.

По словам Владимира Рогова, обстрел произошел на выезде из города Запорожье, где формировалась колонна для выезда. По последним данным, на месте погибли 30 человек, 88 получили ранения.

По словам представителя ВГА Запорожской области, ВСУ ввели на контрольно-пропускных пунктах систему согласования и проверку спецслужбами каждого выезжающего.

ВСУ

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

1

3

Реклама

Реклама