Украина закрыла главному оппозиционеру путь в Россию

«Госавиаслужба получила команду „перекрыть“ небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию. Идиоты! Медведя уже не остановить, победа будет за нами!» — написал депутат.

На прошлой неделе Кива заявил, что отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса — это «геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти».

Он добавил, что Медведчук уже договорился с президентом России Владимиром Путиным о производстве вакцины «Спутник V» на харьковских предприятиях. Это дало бы возможность остановить эпидемию и спасти человеческие жизни, однако власти Украины отказались от российского препарата.