Украина закрыла главному оппозиционеру путь в Россию
Председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку запретили выезжать в Россию. Соответствующее распоряжение получила Госавиаслужба Украины. Об этом сообщил его однопартиец Илья Кива в Telegram.
«Госавиаслужба получила команду „перекрыть“ небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию. Идиоты! Медведя уже не остановить, победа будет за нами!» — написал депутат.
На прошлой неделе Кива заявил, что отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса — это «геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти».
Он добавил, что Медведчук уже договорился с президентом России Владимиром Путиным о производстве вакцины «Спутник V» на харьковских предприятиях. Это дало бы возможность остановить эпидемию и спасти человеческие жизни, однако власти Украины отказались от российского препарата.