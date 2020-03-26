    26 марта 2020, 21:38

    Украина закроет границы даже для своих граждан

    Нина Петлинова

    С 27 марта Украина закроет границы для всех — в том числе и для своих граждан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
    Украина закроет границы даже для своих граждан

    Он заявил, что государственная граница страны будет полностью закрыта до конца 27 марта, все пассажирские перевозки прекратятся. Зеленский напомнил, что в течение двух недель призывал всех граждан вернуться домой. Большая часть людей смогла попасть на Украину самостоятельно, еще свыше 80 тысяч эвакуировали с помощью поездов, самолетов и автобусов.

    Президент подчеркнул, что сейчас уже нет времени ждать тех, кто не успел вернуться — выбор стоит между оставшимися за рубежом и безопасностью 40 миллионов жителей внутри страны. Его слова процитировала «Страна.ua».

    Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце

    Владимир Зеленский.

    Президент обещал, что тем гражданам, которые не успели вернуться на Украину, окажут помощь дипломатические представительства и украинские громады за рубежом. Их постепенно будут возвращать домой — с учетом эпидемической ситуации в той стране, где они сейчас находятся.

    Кроме того, эвакуация будет проводиться с учетом того, насколько Украина будет обеспечена необходимыми средствами. Также будет учитываться, насколько готова медицинская система страны к тому, чтобы провести обязательную эвакуацию возвращенных.