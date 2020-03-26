Украина закроет границы даже для своих граждан

С 27 марта Украина закроет границы для всех — в том числе и для своих граждан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что государственная граница страны будет полностью закрыта до конца 27 марта, все пассажирские перевозки прекратятся. Зеленский напомнил, что в течение двух недель призывал всех граждан вернуться домой. Большая часть людей смогла попасть на Украину самостоятельно, еще свыше 80 тысяч эвакуировали с помощью поездов, самолетов и автобусов.

Президент подчеркнул, что сейчас уже нет времени ждать тех, кто не успел вернуться — выбор стоит между оставшимися за рубежом и безопасностью 40 миллионов жителей внутри страны. Его слова процитировала «Страна.ua».

Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце Владимир Зеленский.

Президент обещал, что тем гражданам, которые не успели вернуться на Украину, окажут помощь дипломатические представительства и украинские громады за рубежом. Их постепенно будут возвращать домой — с учетом эпидемической ситуации в той стране, где они сейчас находятся.

Кроме того, эвакуация будет проводиться с учетом того, насколько Украина будет обеспечена необходимыми средствами. Также будет учитываться, насколько готова медицинская система страны к тому, чтобы провести обязательную эвакуацию возвращенных.