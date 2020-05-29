Украина заключила сделку о поставке газа из США

По данным сайта «Утро.ру», стоимость газа будет зависеть от котировок биржи Henry Hub. Известно, что сейчас цены там примерно на треть выше, чем на европейской бирже.

Также документ предполагает передачу украинских газовых хранилищ управление Louisiana Natural Gas Exports, Inc. «Украина располагает одной из крупнейших в мире систем подземных хранилищ газа, сосредоточенной на границах ЕС», — рассказали аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS.