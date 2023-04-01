Мир 01 апреля 2023, 12:54 Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak Премьер Польши Моравецкий рассказал о продаже Украине 100 БТР Rosomak Википедия

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Польша продаст Украине 100 бронетранспортеров Rosomak, которые производят на заводе в городе Семяновице-Сленске. Об оборонном заказе сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что украинские власти оплатят покупку боевых машин деньгами, которые получают у Евросоюза и США.

Twitter

«Украинская армия купит у нас 100 Rosomak, которые производятся в Семяновицах-Сленских. Rosomak — боевые транспортеры высшего класса. Эта покупка будет оплачена деньгами ЕС и США» — говорится в сообщении.

В материале Польского агентства печати уточнили, что это не единственный контракт для завода по производству БТР.

Моравецкий отметил, что сейчас ведет переговоры о закупках боевых машин Саудовской Аравией и Словенией. Он добавил, что дополнительные средства позволят расширить производство завода, нанять новых рабочих и увеличить производство Rosomak с 100 до 200 в год.