Украина заявила о желании приобрести у Израиля «Железный купол»

Украина заинтересовалась израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». Украинский посол Евгений Корнийчук подчеркнул, что страна готова ее купить.

Корнийчук, которого процитировала газета Jerusalem Post, потребовал у Израиля «выйти из зоны комфорта и вернуться к реальности».

«Нам нужна военно-техническая поддержка, нужен „Железный купол“», — сказал дипломат.

Никакое «пожертвование», по его словам, якобы Украине не нужно. Она заплатит за систему ПВО.

Ранее Израиль отказался одобрить украинской стороне поставку ракет Spike, заблокировав Германии передачу ПТРК. Политолог Андрей Кошкин отметил, что страна предпочитает не распространять новаторские военные идеи по миру. Делать бизнес на поставках «Железного купола» израильтяне не собираются — необходимости в этом у государства нет.